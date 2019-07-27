Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)

Новости спорта: Смотреть видеообзор матча Международного кубка чемпионов Реал - Атлетико.

Мадридское дерби состоялось на коммерческом турнире в США.

Мадридский "Атлетико" разгромил "Реал" 7:3 в Международном кубке чемпионов в США.В американском Ист-Рутерфорде (пригород Нью-Йорка) еще в первом тайме "Атлетико" забил Королевскому клубу 5 мячей. Уже к перерыву Коста оформил хет-трик, еще по мячу забили Жоау Феликс и Корреа.

В начале второй половины Коста забил четвертый мяч в этой встрече, но на 65-й минуте нападающего удалили с поля вместе с защитником "Реала" Дани Карвахалем.

За "Атлетико" еще раз отличился Витоло. "Реалу" удалось забить трижды во втором тайме благодаря точным ударам Начо Фернандеса, Карима Бензема и Хавьера Санчеса. В итоге, 7:3 - фантастическая победа "Атлетико".

За "Реал" не играл украинский вратарь Андрей Лунин. В этом матче в воротах "Реала" по тайму провели Тибо Куртуа и Кейлор Навас.

"Реал" завершил свои выступления на Международном кубке чемпионов. "Атлетико" 10 августа еще сыграет против "Ювентуса".