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В УПЛ прокомментировали отказ некоторых клубов от единого телепула

В УПЛ прокомментировали отказ некоторых клубов от единого телепула
15:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта: Дирекция украинской Премьер-лиги выступила с заявлением относительно ситуации с трансляцией матчей чемпионата Украины в сезоне-2019/20.

УПЛ заключила трехлетний контракт с ТРК Украина па показ всех матчей элитного дивизиона на телеканалах Футбол 1/2. Как часть соглашения между сторонами были приняты Этические правила, которые должны обеспечить объективное и непредвзятое отношение ко всем клубам. За нарушение этих правил транслятор будет выплачивать значительные штрафы, а в случае систематических нарушений УПЛ может расторгнуть контракт.

Решение УПЛ поддержали 2/3 клубов, а остальные клубы заключили индивидуальные контракты с другим телетранслятором. УПЛ уведомила клубы, что такое решение является незаконным и не соответствует интересам большинства клубов.

"В ответ на многочисленные спекуляции относительно будущих шагов, в том числе юридических, вытекающих из этой ситуации, УПЛ заявляет, что намерена избежать эскалации ситуации, которая сложилась, не допустить возникновения новых конфликтных или скандальных ситуаций. Футбол должен быть на первом месте, чемпионат должен происходить спокойно, и партнерам и спонсорам Лиги и клубов должны быть созданы комфортные условия для работы. Поэтому УПЛ на данный момент не намерена ставить вопрос о внедрении дисциплинарных санкций в отношении клубов, которые отказываются сотрудничать с Официальным заказчиком, а Официальный вещатель не будет пытаться получить доступ на стадионы этих клубов против их воли.

УПЛ хочет вынести существующую ситуацию с неприятием некоторыми клубами УПЛ контракта с ТРК Украина за пределы спортивного футбольного соревнования и продолжать искать выход из нее путем консультаций и переговоров и другими цивилизованными способами. Мы были и остаемся в диалоге со всеми клубами и уверены, что найдем точки соприкосновения с нашими коллегами, которые позволят нам достичь компромисса ради развития украинского футбола", – говорится в заявлении УПЛ.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Единый телепул.
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