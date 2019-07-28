Аякс выиграл Суперкубок Нидерландов (Видео)

Уже на первой минуте игры Аякс открыл счет, а во втором тайме Блинд удвоил преимущество номинальных хозяев.
Таким образом, Аякс завоевал Суперкубок Нидерландов, оставив не у дел ПСВ.
Аякс — ПСВ 2:0
Голы: Дольберг, 1, Блинд, 53
Аякс: Онана, Велтман, Мартинес (Шене, 59), Схюрс, Блинд (Магальян, 83), Тадич, Марин, Промес (Зиеш, 59), ван де Бек, Дест, Дольберг
ПСВ: Зут, Боскальи, Люккассен, Думфрис, Садилек, Росарио, Брума (Мален, 46), Гакпо, Хендрикс (Гутьеррес, 46), Бергвейн (Лосано, 59), Ламмерс
Предупреждения: Хендрикс, Гакпо, Велтман, Дест, Люккассен.