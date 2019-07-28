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Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019

Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины-2019
11:18 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сегодня, 28 июля, Динамо и Шахтер разыграют первый трофей в новом сезоне.

Традиционно, сезон в Украине начинается поединком за Суперкубок. "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в очном противостоянии в Одессе. Игру в прямом эфире в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина", а также "Футбол 1". Начало эфира в 20:50 по киевскому времени.

Суперкубок Украины:

Матч в Одессе – 16-й розыгрыш Суперкубка в истории и 12-я встреча между "Динамо" и "Шахтером".

В очных противостояниях "Динамо" добывало трофей 6 раз (2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018), а "Шахтер" - только 5 раз (2005, 2008, 2014, 2015, 2017).

Всего у "Шахтера" - 8 трофеев, а у "Динамо" - 7.

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"Динамо":

Киевляне начали подготовку к сезону 24 июня. Футболисты выходили из отпуска тремя группами, что связано с выступлениями динамовцев в сборных и на чемпионате мира U20.

Сыграв в Киеве контрольный матч против "Полесья", "бело-синие" 30 июня взяли курс на Австрию, где провели пять игр. В столицу подопечные Александра Хацкевича возвратились 14 июля и вели планомерную подготовку на УТБ "Динамо".

Во время летнего трансферного окна ряды киевлян пополнили Мохаммед Кадири и Александр Караваев. В свою очередь, команду покинули бразильцы Витор Буэно и Че Че, а также голкипер Артур Рудько. Также в аренду в различные клубы отправились Евгений Смирный, Сергей Булеца, Владислав Супряга и Богдан Михайличенко.

Контрольные матчи:

28.06. "Динамо" - "Полесье" - 1:2

04.07. "Динамо" - "Ботошани" - 1:1

05.07. "Динамо" - "Ваккер" - 3:0

08.07. "Динамо" - "Олимпиакос" - 1:1

09.07. "Динамо" - "Цирль" - 5:0

13.07. "Динамо" - "Брентфорд" - 0:0

21.07. "Динамо" - "Колос" - 1:3

21.07. "Динамо" - "Оболонь-Бровар" - 1:1

"Шахтер":

"Горняки" вышли из отпуска 20 июня, а уже 24 июня команда отправилась на свой первый учебно-тренировочный сбор в Германию. В Грассау команда провела два контрольных поединка, после чего возвратилась в Украину. Затем, с 3 по 12 июля, "Шахтер" работал на втором сборе в Австрии.

Главная трансферная новость "Шахтера" - смена главного тренера. Паулу Фонсека перебрался в "Рому", а новым главным тренером "горняков" стал его соотечественник, португалец Луиш Каштру. В качестве ассистента – многолетний капитан клуба Дарио Срна.

Что касается футболистов, то в аренду в Бразилию отправился Веллингтон Нем, Валерий Бондаренко арендован португальской "Виторией Гимарайнш", Эдуард Соболь в аренде в "Брюгге", с которым "Динамо" играть в квалификации Лиги чемпионов.

Контрольные матчи:

26.06. "Шахтер" - "Лудогорец" - 3:0

30.06. "Шахтер" - ЦСКА (София) - 1:0

05.07. "Шахтер" - "Юрдинген 05" - 1:1

05.07. "Шахтер" - "Копенгаген" - 2:1

08.07. "Шахтер" - "Нови Сад" - 3:0

08.07. "Шахтер" - "Вольфсберг" - 2:0

11.07. "Шахтер" - АПОЭл – 0:1

19.07. "Шахтер" - "Колос" - 2:0

20.07. "Шахтер" - "Олимпик" - 3:0

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