Ужасная травма Шоукросса (Видео)

Новости спорта: У Райана Шоукросса страшный перелом ноги после неудачного подката.

Основной защитник и капитан Сток Сити Райан Шоукросс сломал лодыжку на 39-й минуте товарищеского матча с Лестером.

31-летний англичанин в подкате выбил мяч и неудачно приземлился на ногу.

Ryan Shawcross breaking his ankle / leg OUCH!! pic.twitter.com/WByt1TZoB2 — SportLife (@SportLifeUK) July 27, 2019

Медики, которые выбежали на поле, восемь минут помогали травмированному. Чтобы облегчить болевые ощущения, пришлось прибегнуть к кислородной маске. Шоукросса сразу же доставили в ближайшую больницу.