Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Динамо

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение от Динамо.

Шахтер, пропустив в концовке два гола за три минуты, уступил в Суперкубке Украины киевскому Динамо. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал оценку поединку.

"С первых минут матча и примерно до 20-й минуты мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Потом игра немного выровнялась, но под конец первого тайма мы восстановили контроль над игрой и открыли счет. После перерыва мы продолжали создавать моменты, проводить острые атаки, но фатальные три минуты, когда Динамо забило дважды, все изменили.

Нам не в чем себя упрекнуть, мы стремились к победе, превзошли соперника по ударам, по угловым, по острым атакам, хотя надо признать, что Динамо выглядело достойно. Мы должны были побеждать, но победило Динамо.

Мы — команда, семья, а хорошие семьи и страдают вместе, и идут к успеху вместе. Именно так мы намерены поступать и дальше. Теперь будем готовиться к матчам чемпионата, чтобы выполнить нашу главную задачу — стать чемпионами Украины.

Нет, мы не планируем приобретений, но трансферный рынок таков, что иногда спонтанно возникает возможность продажи или приобретения, поэтому заранее загадывать не стоит", - заявил Каштру.