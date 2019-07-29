Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Усик - Такам: где и когда состоится бой
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Динамо

Наставник Шахтера прокомментировал поражение от Динамо
08:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение от Динамо.

Шахтер, пропустив в концовке два гола за три минуты, уступил в Суперкубке Украины киевскому Динамо. Главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал оценку поединку.

"С первых минут матча и примерно до 20-й минуты мы полностью контролировали игру, создавали моменты. Потом игра немного выровнялась, но под конец первого тайма мы восстановили контроль над игрой и открыли счет. После перерыва мы продолжали создавать моменты, проводить острые атаки, но фатальные три минуты, когда Динамо забило дважды, все изменили.

Нам не в чем себя упрекнуть, мы стремились к победе, превзошли соперника по ударам, по угловым, по острым атакам, хотя надо признать, что Динамо выглядело достойно. Мы должны были побеждать, но победило Динамо.

Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Мы — команда, семья, а хорошие семьи и страдают вместе, и идут к успеху вместе. Именно так мы намерены поступать и дальше. Теперь будем готовиться к матчам чемпионата, чтобы выполнить нашу главную задачу — стать чемпионами Украины.

Нет, мы не планируем приобретений, но трансферный рынок таков, что иногда спонтанно возникает возможность продажи или приобретения, поэтому заранее загадывать не стоит", - заявил Каштру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
02 Ковалев отказался от боя с Альваресом
03 Ломаченко: Хочу собрать все четыре титула в легком весе
04 "Динамо" завоевало Суперкубок Украины
05 Вдова боксера Дадашева будет судиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь