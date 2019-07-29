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Соль: Готов играть уже сейчас

Соль: Готов играть уже сейчас
09:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Нападающий Динамо прокомментировал победу клуба в Суперкубке и свою травму, из-за которой не играл.

Киевское Динамо в тяжелом матче переиграло донецкий Шахтер и стало обладателем Суперкубка Украины 2019 года.

"Я думаю, мы сыграли очень хорошо, классно отыгрались, мы заслужили свою победу", — рассказал Соль после матча корреспонденту Football.ua Евгению Музыке.

Испанский нападающий не играл из-за травмы, но говорит, что уже готов выходить на поле.

"Очень хорошо себя чувствую, думаю, скоро смогу играть. Не знаю когда, думаю, что готов играть уже сейчас, но меня хотят поберечь, потому что впереди очень важные игры".

На позиции центрального нападающего сегодня сыграл Артем Беседин.

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"Артем хорошо сыграл, всегда боролся, все парни хорошо сыграли", — добавил испанец.

Киевляне, благодаря этой победе, сравнялись по числу завоеванных Суперкубков с Шахтером

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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