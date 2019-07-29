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Ман Сити нужен защитник Барселоны

Ман Сити нужен защитник Барселоны
18:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нелсон Семеду может перебраться в английский чемпионат.

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может перебраться в английский чемпионат.

Как сообщает Sport.es, на португальского футболиста претендует «Манчестер Сити». «Горожане» сделали запрос по трансферу Семеду, однако «Барселона» не намерена продавать игрока.

Отмечается, что каталонцы готовы предложить Семеду новый контракт. Текущее соглашение с защитником истекает в 2022 году.

Ранее сам Семеду заявлял о желании покинуть «Барселону».

В сезоне 2018/19 Нелсон провел 26 матчей в чемпионате Испании, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выкупит Ойарсабаля за 75 миллионов евро.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Нелсон Семеду.
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