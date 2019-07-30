Скачать
Вторник, 30.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Лидер Динамо Вербич - о соперничестве с Шахтером

Лидер Динамо Вербич - о соперничестве с Шахтером
10:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта: Динамо завершило прошлую неделю победой в национальном Суперкубке.

Вингер Динамо Беньямин Вербич после победы в Суперкубке Украины над Шахтером (2:1) заявил, что это не последняя победа киевлян над принципиальным соперником.

Также словенец настаивает, что в нынешнем сезоне Динамо должно выиграть внутренний чемпионат.

«Поздравляю всех с победой, спасибо всем болельщикам сегодня. Прекрасная атмосфера. С начала игры полстадиона было за Шахтер, а потом все — за нас», — рассказал Вербич в комментарии клубному YouTube-каналу.

«Мы сделали Шахтер и еще сделаем. Чемпионат? Надо выиграть в этом году».

Шампанское и танцы: как Динамо праздновало победу в Суперкубке (Видео)

«Гармаш — легенда? Он просто «on fire». Самый лучший игрок Динамо, серьезно. После этой игры — самый лучший».

Завтра, 31 июля, динамовцы стартуют в новом сезоне украинской Премьер-лиги выездным матчем против Карпат.

А уже 10 августа коллективу Александра Хацкевича предстоит в Киеве снова встретиться с Шахтером в матче 3-го тура чемпионата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера
02 Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
03 Лучший бомбардир в истории Шахтера может вернуться в Бразилию
04 Появились претенденты на Рибери: список клубов
05 Бэйл разругался с президентом Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь