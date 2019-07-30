Лидер Динамо Вербич - о соперничестве с Шахтером

Новости спорта: Динамо завершило прошлую неделю победой в национальном Суперкубке.

Вингер Динамо Беньямин Вербич после победы в Суперкубке Украины над Шахтером (2:1) заявил, что это не последняя победа киевлян над принципиальным соперником.

Также словенец настаивает, что в нынешнем сезоне Динамо должно выиграть внутренний чемпионат.

«Поздравляю всех с победой, спасибо всем болельщикам сегодня. Прекрасная атмосфера. С начала игры полстадиона было за Шахтер, а потом все — за нас», — рассказал Вербич в комментарии клубному YouTube-каналу.

«Мы сделали Шахтер и еще сделаем. Чемпионат? Надо выиграть в этом году».

«Гармаш — легенда? Он просто «on fire». Самый лучший игрок Динамо, серьезно. После этой игры — самый лучший».

Завтра, 31 июля, динамовцы стартуют в новом сезоне украинской Премьер-лиги выездным матчем против Карпат.

А уже 10 августа коллективу Александра Хацкевича предстоит в Киеве снова встретиться с Шахтером в матче 3-го тура чемпионата.