УПЛ: где смотреть матчи стартового тура чемпионата Украины 30 июля

Новости спорта: В воскресенье, 28 июля, стартовал новый чемпионат Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Во вторник, 30 июля, пройдут два матча. Черниговская "Десна" принимает "Львов" (19.00, "Униан"), а ковалевский "Колос" на столичной "Оболонь-Арене" встретится с "Мариуполем" (19.00. "Футбол-1").

Завершится стартовый тур в среду, 31 июля. "Днепр-1" сыграет с донецким "Олимпиком" (19.00. "Униан"), "Александрия" - с донецким "Шахтером" (19.00, "Футбол 2"), а львовские "Карпаты" - с киевским "Динамо" (19.30 . "Футбол 1").

Открывала первый тур игра в Полтаве между "Ворсклой" и луганской "Зарей". Со счетом 1:0 "Заря" победила.