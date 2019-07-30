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Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА

Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Попов и Цитаишвили рассматриваются, как потенциальные звезды мирового футбола.

Игроки киевского "Динамо" защитник Денис Попов и хавбек Георгий Цитаишвили вошли в ТОП-50 молодых талантов, которые могут блистать на футбольных полях уже в ближайшее время.

Список опубликовал на своем сайте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Попов и Цитаишвили в нынешнем году завоевали "золото" чемпионата мира в составе сборной Украины U20, а в минувшее воскресенье впервые в карьере стали обладателями Суперкубка Украины.

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В список также вошли Амаду Айдара из Мали, Юнус Акгюн из Турции, Бенуа Бадьяшиль из Франции, португалец Ромариу Баро, англичанин Райан Брюстер, австриец Кевин Дансо, румын Денис Дрэгуш и другие.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УЕФА, УПЛ, Новости футбола, Денис Попов, Георгий Цитаишвили.
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