Два игрока Динамо вошли в ТОП-50 молодых талантов по версии УЕФА

Новости спорта: Попов и Цитаишвили рассматриваются, как потенциальные звезды мирового футбола.

Игроки киевского "Динамо" защитник Денис Попов и хавбек Георгий Цитаишвили вошли в ТОП-50 молодых талантов, которые могут блистать на футбольных полях уже в ближайшее время.

Список опубликовал на своем сайте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Попов и Цитаишвили в нынешнем году завоевали "золото" чемпионата мира в составе сборной Украины U20, а в минувшее воскресенье впервые в карьере стали обладателями Суперкубка Украины.

В список также вошли Амаду Айдара из Мали, Юнус Акгюн из Турции, Бенуа Бадьяшиль из Франции, португалец Ромариу Баро, англичанин Райан Брюстер, австриец Кевин Дансо, румын Денис Дрэгуш и другие.