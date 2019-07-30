Экс-игрок Шахтера: Динамо выиграло не столь важный трофей

Новости спорта: Орбу считает, что трофей, который завоевали игроки «Динамо», не столь ценен.

Бывший игрок «Шахтера» Геннадий Орбу прокомментировал исход матча за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» одолело «горняков» (2:1).

«Несмотря на много голевых моментов, киевляне и донетчане показали футбол не самого высокого качества. Всем понятно, что команды будут прибавлять по ходу соревновательного процесса, чтобы подойти в наилучшем состоянии к более важны матчам сезона, таким, к примеру, как в Лиге чемпионов, да и в Премьер-лиге Динамо и Шахтер вскоре ждет очное противостояние.

В поединке за Суперкубок не было тех эмоций, которые зачастую мы привыкли видеть в матчах между динамовцами и горняками. Да, это трофей, но этот трофей несравним по авторитету с чемпионским званием. Такое открытие сезона я больше бы назвал шоу. Интрига была до последней секунды, что только и надо болельщикам, которые, думаю, получили удовольствие от увиденного».

Напмоним, киевляне и дончане встретятся снова уже 10 августа.