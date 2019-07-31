Коваленко пропустит старт УПЛ из-за травмы

Новости спорта: Полузащитник «Шахтера» получил повреждение еще перед матчем за Суперкубок Украины.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко все еще не восстановился от полученного повреждения, сообщает пресс-служба «горняков».

Хавбек травмировался еще до матча против «Динамо» (1:2) в рамках Суперкубка Украины, поехал на игру, но в заявку своей команды не попал. Таким образом, Коваленко не успеет восстановиться к 1-му туру УПЛ, в котором «Шахтер» поедет в гости в «Александрию».

Также в лазарете дончан находятся Максим Малышев и Андрей Тотовицкий.

«Динамо» и «Шахтер», напомним, вновь сразятся уже 10-го августа.