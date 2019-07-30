Лига Европы: определились первые участники 2-го квалификационного раунда

Определились первые участники второго квалификационного раунда Лиги Европы. Судува и в повторной встрече забила пять мячей Тре Пенне, а Дюделанж сыграл в ничью со Шкендией 79.
В других поединках Арарат-Армения без проблем преодолел Линкольн Сити, а братиславский Слован на выезде победил Фероникели.
Лига Европы: результаты матчей 30 июля
Линкольн Сити — Арарат-Армения 1:2 (первый матч — 0:2)
Голы: Эрнандес, 74 — Луис, 45, 58
Судува — Тре Пенне 5:0 (первый матч — 5:0)
Голы: Топкагич, 14, 39, 55, Керла, 17, Готал, 89
Дюделанж — Шкендия 79 1:1 (первый матч — 2:1)
Голы: Дельгадо, 78 — Ибраими, 90+2
Фероникели — Слован 0:2 (первый матч — 1:2)
Голы: Де Марко, 19, Холман, 54
Напомним, основная масса матчей квалификации Лиги Европы пройдет в четверг, 1 августа.