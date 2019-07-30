Лига Европы: определились первые участники 2-го квалификационного раунда

Новости спорта: Определились участники следующего квалификационного раунда.

Определились первые участники второго квалификационного раунда Лиги Европы. Судува и в повторной встрече забила пять мячей Тре Пенне, а Дюделанж сыграл в ничью со Шкендией 79.

В других поединках Арарат-Армения без проблем преодолел Линкольн Сити, а братиславский Слован на выезде победил Фероникели.

Лига Европы: результаты матчей 30 июля

Линкольн Сити — Арарат-Армения 1:2 (первый матч — 0:2)

Голы: Эрнандес, 74 — Луис, 45, 58

Судува — Тре Пенне 5:0 (первый матч — 5:0)

Голы: Топкагич, 14, 39, 55, Керла, 17, Готал, 89

Дюделанж — Шкендия 79 1:1 (первый матч — 2:1)

Голы: Дельгадо, 78 — Ибраими, 90+2

Фероникели — Слован 0:2 (первый матч — 1:2)

Голы: Де Марко, 19, Холман, 54

Напомним, основная масса матчей квалификации Лиги Европы пройдет в четверг, 1 августа.