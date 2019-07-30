Львов вырвал победу у Десны на выезде

Новости спорта: В 1-м туре чемпионата Украины черниговская «Десна» принимала ФК «Львов».

Черниговская "Десна" потерпела домашнее поражение от ФК "Львов" на старте чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

"Львов" одержал волевую победу в Чернигове со счетом 2:1.

На гол полузащитника "Десны" Дениса Фаворова, который на 30-й минуте воспользовался результативной передачей Андрея Богданова, в составе львовян после перерыва ответили бразильские легионеры Педро Витор (53) и Тавареш (86).

Во втором туре национального первенства "Львов" 3 августа будет принимать киевское "Динамо", а "Десна" - полтавскую "Ворсклу".

Завершится стартовый тур чемпионата Украины в среду, 31 июля. "Днепр-1" сыграет с донецким "Олимпиком", "Александрия" - с донецким "Шахтером", а львовские "Карпаты" - с киевским "Динамо".

УПЛ, 1-й тур

«Десна – «Львов» 1:2

Голы: Фаворов, 30 – Витор, 53, Таварес, 86

«Десна»: Паст, Имереков, Фаворов, Гитченко, Картушов, Мостовой (Дегтярев, 88), Фаворов, Огиря, Богданов, Филиппов, Хлебас (Калитвинцев, 66).

«Львов»: Бандура, Борзенко, Квасный, Приймак (Рафаэл Сабино, 68), Братков, Адамюк, Мартан, Бруно Дуарте, Ренан Абнер, Пернамбуко (Богунов, 72), Рожерио Шина (Алваро, 81).

Предупреждения: Квасный (8), Приймак (24), Филиппов (42), Алваро (86), Гитченко (88), Адамюк (90), Мартан (90).

Как сообщалось, сезон в Премьер-лиге открыла игра в Полтаве между "Ворсклой" и луганской "Зарей". Со счетом 1:0 победила "Заря".