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Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup

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Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
21:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В полуфинальном матче Audi Cup мадридский Реал уступил Тоттенхэму (1:0).

В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Реал – Тоттенхэм 0:1

Гол: Кейн 22

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Васкес, Кроос, Модрич, Азар – Родриго, Бензема.

Тоттенхэм: Гассанига – Фойт, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Уинкс, Ндомбеле – Ламела, Эриксен, Сон – Кейн.

В финале английский клуб сыграет с победителем матча «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция).

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В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» дошёл до 1/8 финала, где уступил «Аяксу» (2:1, 1:4). «Тоттенхэм Хотспур» занял четвёртое место в Премьер-лиге, а в финале Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» (0:2).

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ФК Тоттенхэм, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Audi Cup.
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