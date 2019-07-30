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В чемпионате Украины футбольный тренер впервые получил желтую карточку

В чемпионате Украины футбольный тренер впервые получил желтую карточку
22:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

Новости спорта: В матче «Колос» – «Мариуполь» случился исторический прецедент.

В 1-м туре УПЛ «Колос» из Ковалевки в меньшинстве переиграл «Мариуполь» (2:1) .

Это первая победа «Колоса» в высшем дивизионе за всю историю клуба.

Кроме того, в матче произошел исторический прецедент. Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин под занавес встречи получил желтую карточку. Это случилось впервые в истории чемпионатов Украины. Карточки тренерам – нововведение в футболе, которые начало действовать с сезона 2019/20.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал победу своих подопечных в 1-м туре УПЛ против Мариуполя (2:1). Специалиста цитирует официальный сайт Колоса.

"По результату матча у меня только положительные эмоции. Мои подопечные ощутили, что такое УПЛ. Спасибо за поддержку, она была сумасшедшей.

Да мы сумели обыграть соперника, но это был лишь первый матч. Возможно, что у Мариуполя была некая недооценка соперника.

Мы будет довольны, если завершим сезон на восьмом месте. Также, мы хотим завлечь болельщиков на свой стадион.", - сказал Костышин.

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Все по теме:

УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, ФК Колос, Руслан Костышин.
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