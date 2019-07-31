Динамо предложило 2 млн евро за форварда сборной Люксембурга

Новости спорта: В ближайшие дни нападающий присоединится к бело-синим.

Динамо сделало предложение Джубило Ивате в размере 2 миллионов евро за переход нападающего Жерсона Родригеса, сообщает Tageblatt.lu. Киевляне предлагают форварду трехлетний контракт.

Первоначально Родригес не хотел покидать Джубило Ивату, ведь только в январе переехал в Японию из Шерифа. Нападающий отклонил первое предложение Динамо, но теперь согласен на переход. В ближайшие дни трансфер должен быть утвержден.

Динамо намерено до конца недели подписать Родригеса, чтобы успеть заявить его на ближайшие матчи квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

В составе Джубило Иваты в нынешнем сезоне 24-летний Жерсон Родригес провел 18 матчей, забив 7 мячей. Также на счету нападающего 18 поединков за сборную Люксембурга и 2 гола.

В случае своего перехода в Динамо форвард сборной Люксембурга станет уже третьим новичком вице-чемпиона Украины после полузащитников Абдула Кадири и Александра Караваева.

Сегодня Динамо на выезде сыграет с Карпатами в первом туре Премьер-лиги. Начало поединка в 19:30.