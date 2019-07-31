Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля

Бабич: Предстоит серьезный мужской разговор

Бабич: Предстоит серьезный мужской разговор
10:41 Сегодня Телеграф ФК Мариуполь

Новости спорта: Явно не лучший старт для команды Бабича.

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич прокомментировал поединок своей команды против "Колоса". Напомним, что команда из Ковалевки победила со счетом 2:1. 

"Начали матч неплохо. Владели мячом и создавали моменты после фланговых передач. Забили гол, воспользовавшись ошибкой соперника. Но и без этого моментов у нас было несколько хороших ситуаций.

Играли "первым номером", но где-то мы не дорабатывали — у нас были в обороне свободные "зоны" и соперник при переходе из обороны в атаку нас ловил. Я очень недоволен действиями команды, игроками, которые должны были повести за собой и придать надежности. Я не хочу переходить на личности, но некоторых футболистов я сегодня не узнал. Нам предстоит серьезный мужской разговор — хочу посмотреть в глаза и услышать что это было, услышать мнения на те или иные моменты в игре.

Прежде всего, нас не устраивал счет. И мы где-то спешили. Хотя, выпуская свежих игроков, мы давали им установку играть больше вперед. Мы выпустили Даву на позицию второго нападающего — мы насыщали штрафную, то что у нас получалось во втором тайме. Но фланговые атаки у нас не получились. В этот отрезок мы сделали только две передачи с флангов в штрафную. Допускали брак при простых ситуациях. Надо признать, что у нас сегодня игра не пошла. Есть объективные причины. Тем молодым футболистам, которые влились в команду, нужно еще время. Ищем еще усиление. Нам нужен игрок в середину поля, который вел бы игру. Как это делал Пихаленок. Ну и, конечно, нам необходим первый нападающий. Впереди у нас один Руслан Фомин создает остроту у ворот соперника. Впереди у нас, если не ошибаюсь, 6 игр за 17 дней и Руслану проблематично будет вытащить все эти матчи.

Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь

Тотовицкий и Борячук находятся в "Шахтере". Не могу ничего комментировать. Ребята приехали нас поддержать", - заявил тренер на пресс-конференции.

В следующем туре подопечные Бабича сыграют против "Александрии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Колос, Александр Бабич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
03 Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
04 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
05 Владимир Кличко назвал своего лучшего друга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь