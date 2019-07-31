Бабич: Предстоит серьезный мужской разговор

Новости спорта: Явно не лучший старт для команды Бабича.

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич прокомментировал поединок своей команды против "Колоса". Напомним, что команда из Ковалевки победила со счетом 2:1.

"Начали матч неплохо. Владели мячом и создавали моменты после фланговых передач. Забили гол, воспользовавшись ошибкой соперника. Но и без этого моментов у нас было несколько хороших ситуаций.

Играли "первым номером", но где-то мы не дорабатывали — у нас были в обороне свободные "зоны" и соперник при переходе из обороны в атаку нас ловил. Я очень недоволен действиями команды, игроками, которые должны были повести за собой и придать надежности. Я не хочу переходить на личности, но некоторых футболистов я сегодня не узнал. Нам предстоит серьезный мужской разговор — хочу посмотреть в глаза и услышать что это было, услышать мнения на те или иные моменты в игре.

Прежде всего, нас не устраивал счет. И мы где-то спешили. Хотя, выпуская свежих игроков, мы давали им установку играть больше вперед. Мы выпустили Даву на позицию второго нападающего — мы насыщали штрафную, то что у нас получалось во втором тайме. Но фланговые атаки у нас не получились. В этот отрезок мы сделали только две передачи с флангов в штрафную. Допускали брак при простых ситуациях. Надо признать, что у нас сегодня игра не пошла. Есть объективные причины. Тем молодым футболистам, которые влились в команду, нужно еще время. Ищем еще усиление. Нам нужен игрок в середину поля, который вел бы игру. Как это делал Пихаленок. Ну и, конечно, нам необходим первый нападающий. Впереди у нас один Руслан Фомин создает остроту у ворот соперника. Впереди у нас, если не ошибаюсь, 6 игр за 17 дней и Руслану проблематично будет вытащить все эти матчи.

Тотовицкий и Борячук находятся в "Шахтере". Не могу ничего комментировать. Ребята приехали нас поддержать", - заявил тренер на пресс-конференции.

В следующем туре подопечные Бабича сыграют против "Александрии".