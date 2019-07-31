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Бешикташ дает 2 млн евро за Коноплянку

Бешикташ дает 2 млн евро за Коноплянку
13:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Украинский полузащитник близок к переезду в Турцию.

«Бешикташ» и «Шальке» продолжают переговоры по трансферу Евгения Коноплянки. По информации Milliyet, турецкий клуб сделал предложение в размере 2 млн евро.

При этом «Шальке» желает заработать от перехода 29-летнего украинца не менее 4 млн евро. Также сообщается, что «Бешикташ» предложил Коноплянке годовую зарплату 2,5 млн евро, тогда как в «Шальке» он получает 4 млн.

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.

В стамбульском клубе Коноплянка должен заменить бывшего игрока киевского «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планирует расстаться с Ленсом из-за завышенных финансовых требований игрока.

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«Бешикташ» по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.

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Бундеслига, ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Новости футбола, Тарнсфер.
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