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Зидан объяснил отсутствие Бэйла в расположении команды

Зидан объяснил отсутствие Бэйла в расположении команды
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Валлиец не поехал вместе с Реалом на Audi Cup 2019.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл не отправился вместе с командой в Германию для участия в Audi Cup 2019. Главный тренер Галактикос Зинедин Зидан признался, что валлиец находится не в форме, поэтому остался в Мадриде тренироваться по индивидуальной программе.

«Бэйл не поехал с нами по той причине, что находится не в форме. Мы решили, что ему будет лучше всего остаться в Мадриде, где он сейчас тренируется по индивидуальной программе. Это было совместное решение между игроком, медицинским персоналом и тренером», — цитирует Зидана Sky Sports.

Валлиец составил компанию Луке Йовичу, который также вынужден тренироваться вне коллектива из-за недавнего повреждения.

Бэйл был близок к переходу в китайский клуб Цзянсу Сунин, который предположительно был готов платить звезде по миллиону фунтов в неделю. Тем не менее, в конце минувшей недели трансфер сорвался.

На Бэйла совершенно не рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан, а сам валлиец желает остаться в Мадриде и доказать наставнику свою состоятельность.

В минувшем сезоне Бэйл забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 42 матчах Реала во всех турнирах.

30-31 августа Реал проведет два матча на Audi Cup, который в Украине будет транслировать телеканал «Спорт 1». В первом матче Сливочные сыграют с Тоттенхэмом.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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