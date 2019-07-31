Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Новости спорта: Букмекеры считают Зарю фаворитом ответного матча Лиги Европы.

Луганская Заря в четверг, 1 августа, проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы против черногорской Будучности.

Игра пройдет в Запорожье на Славутич-Арене. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают Зарю фаворитом как ответного матча, так и двухматчевого противостояния. На победу луганчан в матче с Запорожье букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничейный результат - 5,60, а на выездной успех Будучности - 13,0.

Что касается шансов команд на выход в следующий этап, то букмекеры даже не принимают ставки на проход Зари, тогда как на сенсацию от черногорцев коэффициент - 34,0.

Первая игра, напомним, благодаря двум голам Артема Громова в первом тайме и точному удару Левана Арвеладзе в последнюю десятиминутку завершилась со счетом 3:1.