Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Колос в дебютном матче УПЛ обыграл Мариуполь
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
14:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Букмекеры считают Зарю фаворитом ответного матча Лиги Европы.

Луганская Заря в четверг, 1 августа, проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы против черногорской Будучности.

Игра пройдет в Запорожье на Славутич-Арене. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают Зарю фаворитом как ответного матча, так и двухматчевого противостояния. На победу луганчан в матче с Запорожье букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничейный результат - 5,60, а на выездной успех Будучности - 13,0.

Что касается шансов команд на выход в следующий этап, то букмекеры даже не принимают ставки на проход Зари, тогда как на сенсацию от черногорцев коэффициент - 34,0.

Первая игра, напомним, благодаря двум голам Артема Громова в первом тайме и точному удару Левана Арвеладзе в последнюю десятиминутку завершилась со счетом 3:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Будочность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
03 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
04 Владимир Кличко назвал своего лучшего друга
05 Тоттенхэм обыграл Реал в полуфинале Audi Cup
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь