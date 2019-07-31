Игрок Кристал Пэлас устроил драку в ночном клубе

Новости спорта: В ситуацию вовремя вмешалась охрана заведения.

Нападающий Кристал Пэлас Коннор Уикхэм стал участником конфликтной ситуации в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний англичанин чуть не подрался с посетителем популярного ночного клуба Tape (Тэйп). Инцидент произошел вечером 28 июля.

Причина конфликта неизвестна. На фото видно, что Уикхэм и его оппонент были готовы выяснить отношения "тет-а-тет", однако в ситуацию вовремя вмешались охранники заведения и близкие друзья Конора.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на лидера Барселоны Лионеля Месси, когда тот находился на отдыхе на Ибице.