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Игрок Кристал Пэлас устроил драку в ночном клубе

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Игрок Кристал Пэлас устроил драку в ночном клубе
21:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В ситуацию вовремя вмешалась охрана заведения.

Нападающий Кристал Пэлас Коннор Уикхэм стал участником конфликтной ситуации в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний англичанин чуть не подрался с посетителем популярного ночного клуба Tape (Тэйп). Инцидент произошел вечером 28 июля.

Причина конфликта неизвестна. На фото видно, что Уикхэм и его оппонент были готовы выяснить отношения "тет-а-тет", однако в ситуацию вовремя вмешались охранники заведения и близкие друзья Конора.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на лидера Барселоны Лионеля Месси, когда тот находился на отдыхе на Ибице.

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Футбол, ФК Кристал Пэлас, Новости футбола, Коннор Уикхэм.
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