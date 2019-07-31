Олимпик дозаявил экс-полузащитника Партизана

Новости спорта: Еще один африканец пополнил ряды команды Жулио Сезара.

Олимпик дозаявил на сезон 2019/20 полузащитника Драмана Салу, последним клубом для которого был сербский Партизан.

21-летний Салу за Партизан не отыграл ни одного матча, и покинул команду еще весной. В составе Олимпика хавбек будет выступать под 77-м номером.

В активе Драмана Салу также есть 1 матч в футболке национальной сборной Буркина-Фасо.

Буркинийский полузащитник стал уже седьмым новичком Олимпика этим летом — 26 июля донецкий клуб объявил о сразу шести новых футболистах.

Официально новый сезон Олимпик будет открывать уже сегодня, 31 июля, когда в стартовом туре УПЛ на выезде будет противостоять СК Днепр-1. Старт встречи — в 19:00.