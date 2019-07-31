Суарес вернулся в расположение Барселоны

Новости спорта: Уругваец завершил свой отпуск после выступления на Копа Америка.

Нападающий Барселоны Луис Суарес вернулся в расположение команды и приступил к тренировкам, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

32-летний нападающий получил дополнительные дни отдыха после выступления вместе со сборной Уругвая на Копа Америка. Селесте покинули турнир на стадии 1/4 финала после поединка с Перу, а сам Луис Суарес единственным из игроков обеих команд не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Суарес в прошлом сезоне провел за Барселону 49 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач.

Официально новый сезон Барселона откроет 16 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять Атлетику.