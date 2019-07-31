Вратарь Реала отправился в аренду в Бирмингем

Новости спорта: Моха Рамос проведет следующий сезон в Чемпионшипе на правах аренды.

В распоряжении мадридского Реала в данный момент находится достаточно вратарей высокой квалификации, потому Мохе Рамосу не было смысла ждать шанса в основной команде.

Молодой испанец присоединился к Бирмингему на правах годичной аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

В своем время голкипер оказывался на скамейке запасных при Зинедине Зидане, но так и не сыграл за основную команду.

Отметим, что страж ворот является воспитанником испанского Тенерифе и перебрался в мадридский Реал в 2014-ом году.