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Вратарь Реала отправился в аренду в Бирмингем

Вратарь Реала отправился в аренду в Бирмингем
18:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Моха Рамос проведет следующий сезон в Чемпионшипе на правах аренды.

В распоряжении мадридского Реала в данный момент находится достаточно вратарей высокой квалификации, потому Мохе Рамосу не было смысла ждать шанса в основной команде.

Молодой испанец присоединился к Бирмингему на правах годичной аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

В своем время голкипер оказывался на скамейке запасных при Зинедине Зидане, но так и не сыграл за основную команду.

Отметим, что страж ворот является воспитанником испанского Тенерифе и перебрался в мадридский Реал в 2014-ом году.

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Футбол, Новости футбола, Моха Рамос.
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