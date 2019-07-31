Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией

Новости спорта: Горняки уходили на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Чемпион Украины Шахтер открыл свой новый сезон Премьер-лиги волевой победой над Александрией (3:1).

Первый шанс выйти вперед Горняки получили еще на 7-й минуте, однако Марлос не реализовал пенальти за снос Мораеса в штрафной. Неиспользованный шанс вылился в пропущенный от Максима Третьякова мяч под занавес первого тайма.

На 58-й минуте Глеб Бухал восстановил паритет, срезав мяч в собственные ворота, а 15 минут спустя дончан вывел вперед точный дальний удар Тайсона с линии штрафной.

Третья компенсированная минута обернулась для хозяев третьим пропущенным мячом, когда точку в матче поставил джокер гостей Дентиньо.

В ближайшее воскресенье, 4 августа, команда Луиша Каштру на своем поле примет Карпаты, Александрию же днем ранее ждет выезд в Мариуполь.