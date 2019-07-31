Скачать
Среда, 31.07.2019
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом
Днепр-1 победил Олимпик в своем первом матче в УПЛ
Днепр-1 победил Олимпик в своем первом матче в УПЛ
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля
Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля

Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией

Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
21:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Горняки уходили на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Чемпион Украины Шахтер открыл свой новый сезон Премьер-лиги волевой победой над Александрией (3:1).

Первый шанс выйти вперед Горняки получили еще на 7-й минуте, однако Марлос не реализовал пенальти за снос Мораеса в штрафной. Неиспользованный шанс вылился в пропущенный от Максима Третьякова мяч под занавес первого тайма.

На 58-й минуте Глеб Бухал восстановил паритет, срезав мяч в собственные ворота, а 15 минут спустя дончан вывел вперед точный дальний удар Тайсона с линии штрафной.

Третья компенсированная минута обернулась для хозяев третьим пропущенным мячом, когда точку в матче поставил джокер гостей Дентиньо.

В ближайшее воскресенье, 4 августа, команда Луиша Каштру на своем поле примет Карпаты, Александрию же днем ранее ждет выезд в Мариуполь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
02 Владимир Кличко назвал своего лучшего друга
03 Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1
04 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
05 Лига чемпионов: расписание матчей 31 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь