Динамо в первом туре УПЛ на выезде победило Карпаты

Новости спорта: Удачный старт вице-чемпиона Украины.

Киевское Динамо в игре 1-го тура Премьер-лиги во Львове справилось с Карпатами со счетом 2:0.

Команда Хацкевича добыла победу, забив оба гола еще в первом тайме матча, причем первый гол забил в свои ворота защитник Алексей Ковтун на 42-й минуте.

Удвоили преимущество киевляне в компенсированное время первой половины игры — пенальти реализовал Артем Беседин.

После встречи с Карпатами Динамо не отправится в Киев и во Львове продолжит подготовку против следующей игры против ПФК Львов. Карпаты в следующей игре встретятся с Шахтером.