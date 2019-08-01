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Атлетико разгромил сборную звезд MLS в контрольном матче

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Атлетико разгромил сборную звезд MLS в контрольном матче
07:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: В Орландо состоялся выставочных матч между сборной звезд MLS и мадридским Атлетико.

В Орландо на стадионе «Орландо Сити» состоялся Матч звёзд MLS, в котором сборная лиги встретилась с мадридским «Атлетико». Игра завершилась разгромной победой испанского клуба — 3:0.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте, отличился Маркос Льоренте. Во втором тайме по голу забили Жоау Фелиш и Диего Коста.

Состав сборной звёзд MLS: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

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Сборная звезд MLS:

ФК Атлетико

В прошлом году звёзды MLS в Атланте сыграли вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Действующим чемпионом MLS является «Атланта Юнайтед». В финальном матче плей-офф команда из штата Джорджия обыграла «Портленд Тимберс» — 2:0. Для «Атланты», основанной в 2014 году, это чемпионство стало первым. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Лос-Анджелес Гэлакси» (5).

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ФК Атлетико М, МЛС, Футбол, Диего Коста, Новости футбола, Маркос Льоренте, Жоау Фелиш.
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