Лига чемпионов: определились пары 3-го раунда квалификации

Состоялись ответные поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Результаты матчей квалификации 31 июля
ХИК (Финляндия) — Црвена Звезда Белград (Сербия) — 2:1 (Первый матч 0:2)
АИК (Швеция) — Марибор (Словения) — 3:2 (с овертаймом) (Первый матч 1:2)
Карабах (Азербайджан) — Дандолк (Ирландия) — 3:0 (Первый матч 1:1)
Русенборг (Норвегия) — БАТЭ Борисов (Беларусь) — 2:0 (Первый матч 1:2)
Копенгаген (Дания) — Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 1:0 (Первый матч 2:0)
Пары третьего раунда квалификации
Путь чемпионов
"Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)
ПАОК (Греция) – "Аякс" (Нидерланды)
АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)
Путь представителей лиг
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина)
"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)
"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)
Матчи пройдут 6 и 13 августа