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Манчестер Сити подготовил ретро-форму на матч за Суперкубок Англии

Манчестер Сити подготовил ретро-форму на матч за Суперкубок Англии
08:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: "Горожане" выпустили комплект формы, посвященный 125-летию клуба.

Манчестер Сити представил новый комплект экипировки, лимитировано выпущенный к 125-летию клуба.

Форма в традиционном бело-голубом цвете, но на ней нет упоминания ни об одном из спонсоров. Футболка выполнена в голубом цвете, а воротник и манжеты рукавов имеют белую окантовку в стиле ретро. Такой комплект выпущен в количестве 1894 экземпляра - с отсылкой к году основания команды.

Именно в этом комплекте игроки Манчестер Сити сыграют против Ливерпуля в матче за Суперкубок Англии, который состоится в воскресенье, 4 августа.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Суперкубок Англии, Футбол, Новости футбола.
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