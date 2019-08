Манчестер Сити подготовил ретро-форму на матч за Суперкубок Англии

Манчестер Сити представил новый комплект экипировки, лимитировано выпущенный к 125-летию клуба.

Форма в традиционном бело-голубом цвете, но на ней нет упоминания ни об одном из спонсоров. Футболка выполнена в голубом цвете, а воротник и манжеты рукавов имеют белую окантовку в стиле ретро. Такой комплект выпущен в количестве 1894 экземпляра - с отсылкой к году основания команды.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans



Can’t wait to see it in action on Sunday!



#mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG