Манчестер Сити подготовил ретро-форму на матч за Суперкубок Англии

Новости спорта: "Горожане" выпустили комплект формы, посвященный 125-летию клуба.

Манчестер Сити представил новый комплект экипировки, лимитировано выпущенный к 125-летию клуба.

Форма в традиционном бело-голубом цвете, но на ней нет упоминания ни об одном из спонсоров. Футболка выполнена в голубом цвете, а воротник и манжеты рукавов имеют белую окантовку в стиле ретро. Такой комплект выпущен в количестве 1894 экземпляра - с отсылкой к году основания команды.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans



Can’t wait to see it in action on Sunday!



#mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG — Manchester City (@ManCity) 31 июля 2019 г.

Именно в этом комплекте игроки Манчестер Сити сыграют против Ливерпуля в матче за Суперкубок Англии, который состоится в воскресенье, 4 августа.