Александрия подпишет капитана сборной Латвии

Новости спорта: Каспарс Дубра в ближайшее время пополнит ряды команды Владимира Шарана.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран признался, что клуб заключит контракт с латвийским защитником Каспарсом Дуброй.

"Нам нужно усиление. Приехал один легионер, латвиец. Мы его подпишем. Он еще не готов, это сборник Латвии, капитан команды Карпарс Дубра. Надеемся, он нам в будущем поможет", — заявил Шаран после игры с Шахтером (1:3).

"Сколько мы просмотрели игроков – ну не видим, что они сильнее наших. Да, где-то мастерство, может, немножко и есть, но не настолько, чтобы ломать тот микроклимат, который есть у нас в команде и желание ребят. Все мечтали сыграть в Лиге Европы".

"Так что будем работать с нашими игроками, я доволен ними. Нам, конечно, не хватает техники такой, как у бразильцев, мастерства", — резюмировал Шаран.

Предыдущим клубом Каспарса был Иртыш, за который он провел 12 матчей чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.

Также Дубра выступал за Сконто, Олимп, Вентспилс и РФШ (все – Латвия), а после играл в БАТЭ и Полонии из Бытума.