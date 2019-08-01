Зидан: Лунин - наш будущий вратарь

Новости спорта: Наставник Реала высоко оценивает будущее Лунина в команде.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского голкипера Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид, но при этом Зидану важно знать мнение и самого Андрея.

«Когда мы вернемся в Мадрид, то примем решение. Также важно знать, что думает сам игрок. Рад, что Лунин сыграл против Фенербахче, потому что этого до сих пор не происходило в контрольных матчах. Лунин — наш будущий вратарь, и мы с ним примем правильное решение», — цитирует Зидана AS.

Напомним, что вчера Андрей Лунин отыграл за Реал один тайм в матче с Фенербахче (5:3) за третье место на выставочном турнире Audi Cup.

Лунин перешел в Реал в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в Леганес. Ее украинец в полной мере не получил — весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь 5 матчей за Леганес.

Ранее сообщалось, что из-за решения Кейлора Наваса остаться в Реале Лунин может провести второй сезон подряд в аренде. Готовность взять украинца в аренду проявляет Вальядолид.

Официально новый сезон Реал откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги на выезде будет противостоять Сельте.