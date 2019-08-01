Дибала отказался переходить в МЮ

Новости спорта: Аргентинский форвард "Ювентуса" намерен остаться в итальянском клубе.

Переход 25-летнего аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы в английский «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Дибалу на 26-летнего бельгийского форварда «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. Но Пауло не горит желанием переходить в «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне «МЮ» не будет играть в Лиге чемпионов. Дибала надеется остаться в «Ювентусе».

В минувшем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.