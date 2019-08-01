Брюгге продало своего лидера в Англию

Новости спорта: На следующей неделе бельгийцы сыграют первый матч против Динамо в ЛЧ.

Один из лидеров соперника Динамо по квалификации Лиги чемпионов Брюгге, полузащитник Арно Груневелд, перешел в Борнмут, сообщает официальный сайт Вишен. Детали сделки не разглашаются.

Груневелд в прошлом сезоне провел за Брюгге 22 матча, в которых забил 6 мячей. До этого голландский вингер выступал за Неймеген.

На следующей неделе Брюгге и Динамо в Бельгии сыграют первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 6 августа, ответная встреча пройдет через неделю, 13 августа, в Киеве.

Борнмут в первом туре чемпионата Англии дома сыграет с Шеффилд Юнайтед 10 августа.