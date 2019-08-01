Скачать
Четверг, 01.08.2019
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Брюгге продало своего лидера в Англию

Брюгге продало своего лидера в Англию
12:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: На следующей неделе бельгийцы сыграют первый матч против Динамо в ЛЧ.

Один из лидеров соперника Динамо по квалификации Лиги чемпионов Брюгге, полузащитник Арно Груневелд, перешел в Борнмут, сообщает официальный сайт Вишен. Детали сделки не разглашаются.

Груневелд в прошлом сезоне провел за Брюгге 22 матча, в которых забил 6 мячей. До этого голландский вингер выступал за Неймеген.

На следующей неделе Брюгге и Динамо в Бельгии сыграют первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 6 августа, ответная встреча пройдет через неделю, 13 августа, в Киеве.

Борнмут в первом туре чемпионата Англии дома сыграет с Шеффилд Юнайтед 10 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, АПЛ, ФК Брюгге, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
02 Макгрегор готов к возвращению в октагон
03 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
04 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
05 Бокс: расписание боев на август 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь