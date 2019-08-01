Назван лучший игрок первого тура УПЛ

Новости спорта: Тайсон признан лучшим игроком 1-го тура украинской Премьер-лиги.

Полузащитник Шахтера Тайсон признан лучшим игроком 1-го тура украинской Премьер-лиги, информирует официальный сайт организации.

Капитан Горняков одержал победу в голосовании единогласным решением всех членов экспертного совета.

Тайсон помог Шахтеру одержать волевую победу над Александрией на выезде (3:1). Бразилец забил второй мяч своей команды в матче, чем преодпределил его исход.

В ближайшее воскресенье, 4 августа, команда Луиша Каштру на своем поле примет Карпаты, а уже в 3-м туре, 10 августа, в Киеве Шахтер сыграет против Динамо.