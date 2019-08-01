Гризманн выдал фантастический пас на тренировке Барселоны (Видео)

Новости спорта: Антуан Гризманн доказывает, что не зря оказался в стане "сине-гранатовых".

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн демонстрирует, почему каталонцы так настойчиво добивались трансфера француза.

На тренировке игрок продемонстрировал ювелирную точность, забив гол. Гризманн так идеально выбрал момент, чтобы отправить мяч в ворота, что тот аккуратно пролетел мимо игроков, ни задев ни одного.

Напомним, что Гризманн перешел в Барселону этим летом из Атлетико за 120 миллионов евро. Позже Ла Лига начала расследование в отношении этого трансфера из-за заявления мадридского клуба, который обвинил каталонцев и француза в сговоре.