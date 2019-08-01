Гризманн выдал фантастический пас на тренировке Барселоны (Видео)

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн демонстрирует, почему каталонцы так настойчиво добивались трансфера француза.
На тренировке игрок продемонстрировал ювелирную точность, забив гол. Гризманн так идеально выбрал момент, чтобы отправить мяч в ворота, что тот аккуратно пролетел мимо игроков, ни задев ни одного.
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@antogriezmann & @frenkiedejong linking up @o.dembele7 on fire @mterstegen1
Напомним, что Гризманн перешел в Барселону этим летом из Атлетико за 120 миллионов евро. Позже Ла Лига начала расследование в отношении этого трансфера из-за заявления мадридского клуба, который обвинил каталонцев и француза в сговоре.