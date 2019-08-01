Реал - Фенербахче. Видеообзор матча

В поединке за 3-е место Audi Cup мадридский Реал обыграл Фенербахче (5:3).
Стоит отметить, что за команду Зинедина Зидана во втором тайме вышел украинский Голкипер Андрей Лунин.
Реал Мадрид - Фенербахче 5:3
Голы: Бензема (12, 27, 53), Начо, 62, Мариано, 80 – Родригес, 6, Дирар, 35, Туфан, 59.
Реал Мадрид: Навас (Лунин, 46) – Одриосола (Карвахаль, 61), Варан (Де Ла Фуэнте, 46), Начо, Марсело (Гутьерес, 61) – Вальверде (Кубо, 73) – Иско (Модрич, 73), Кроос (Сеоане, 74) – Винисиус (Родриго, 61), Бензема (Диас, 61), Азар (Лукас, 46).