Симеоне: Не хочу сравнивать Фелиша и Роналду

Новости спорта: Специалист доволен трансферной компанией клуба.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал сравнение новичка "матрасников" Жоау Фелиша с лидером сборной Португалии Криштиану Роналду. Специалиста цитирует Marca.

"Я очень доволен новичками Атлетико. Сейчас мы пытаемся ставить свою игру. Многие говорят что Жоау Фелиш очень похож стилем игры на Роналду. Но я не хочу их сравнивать.

Трансферное окно еще не закрыто, поэтому у Атлетико еще могут быть новые приобретения", - заявил Симеоне.

Напомним, Жоау Фелиш перешел в мадридское Атлетико из португальской Бенфики. "Матрасники" заплатили за переход 19-летнего вингера 126 млн евро.