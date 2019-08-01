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Смешная ошибка вратаря Алиссона в контрольном матче Ливерпуля (Видео)

Смешная ошибка вратаря Алиссона в контрольном матче Ливерпуля (Видео)
20:30 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Алиссон оконфузился в товарищеском матче.

Во вчерашнем спарринге Ливерпуля и Лиона бразильский кипер начудил уже в старте матча.

На второй минуте Алиссон не смог удержать мяч в руках в простейшей ситуации. К несчастью игрока, рядом оказался форвард Лиона Мусса Дембеле, которого кипер был вынужден сбивать, дабы не пропустить гол. Впрочем, пенальти все же был реализован Мемфисом Депаем, а Алиссон получил желтую карточку за момент.

Итоговый счет оказался все же в пользу Ливерпуля. «Красные» компенсировали ошибку вратаря голами Фирмино и Уилсона. Также автоголом отличился новичок «ткачей» Андерсен. Уже в воскресенье подопечные Клоппа сразятся с Манчестер Сити за Суперкубок Англии. 

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Футбол, Новости футбола, Алиссон.
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