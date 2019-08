Арсенал провернул рекордный трансфер в своей истории

Лондонский Арсенал официально объявил о трансфере из Лилля 24-летнего вингера сборной Кот-д’Ивуара Николя Пепе.

Это рекордное подписании в истории "канониров". Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации британских СМИ, составляет 72 млн фунтов (около 80 млн евро). C футболистам подписан 5-летний контракт. В новом клубе вингер будет выступать под девятнадцатым номером

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe

#PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW

— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019