Арсенал провернул рекордный трансфер в своей истории

Новости спорта: Николя Пепе подписал контракт с лондонской командой.

Лондонский Арсенал официально объявил о трансфере из Лилля 24-летнего вингера сборной Кот-д’Ивуара Николя Пепе.

Это рекордное подписании в истории "канониров". Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации британских СМИ, составляет 72 млн фунтов (около 80 млн евро). C футболистам подписан 5-летний контракт. В новом клубе вингер будет выступать под девятнадцатым номером

В минувшем сезоне Пепе провел 41 поединок в футболке Лилля, в которых забил 23 гола и совершил 12 ассистов.

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