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Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ

Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ
09:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.

Бразилец полностью восстановился после травмы лодыжки и уже работает вместе с командой без каких-либо ограничений.

Стоит отметить, что парижане готовятся к новому сезону в китайском Шэньчжэне, где 3 августа проведут матч за Суперкубок Франции с Ренном. Пресс-служба парижан также напомнила, что Неймар не сможет принять участие в этом поединке из-за дисквалификации.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец отказывается играть за ПСЖ и хочет перейти в Барселону.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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