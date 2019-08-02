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Магуайр встретился с руководством Лестера

Магуайр встретился с руководством Лестера
12:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта: У англичанина состоялся разговор с руководством "лис".

Защитник сборной Англии и Лестера Гарри Магуайр не хочет оставаться в Лестере. Об этом сообщает Sky Sports.

"Футболист честно признался руководству Лестера что хочет покинуть команду. Сейчас он выбирает между клубами, которые им интересуются.

Быстрее всего что защитник сборной Англии оформит свой переход в Манчестер Юнайтед, который нуждается в усилении защитной линии", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Гарри Магуайр провел за Лестер 32 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Гарри Магуайр выбирает между двумя манчестерскими грандами.

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Футбол, МЮ, ФК Лестер, Новости футбола, Гарри Магуайр.
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