Экс-капитан Шахтера Кучер стал игроком Карпат

Новости спорта: Экс-защитник сборной Украины Александр Кучер продолжит карьеру во Львове.

Львовские "Карпаты" заключили контракт с 36-летним защитником Александром Кучером. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Продолжительность действия соглашения - один год. Во Львове опытный футболист будет выступать под 5-м номером.

1 июля футболист стал свободным агентом. Последние два сезона он играл за "Кайсериспор". Ранее Александр выступал за донецкий "Металлург", армянский "Бананц" и харьковский "Металлист". Конечно же, самый масштабный этап карьеры Кучера припал на "Шахтер" – за донецкий коллектив украинец провел 11 сезонов.

В составе "горняков" защитник выиграл все возможные украинские трофеи, завоевал Кубок УЕФА и играл в Лиге чемпионов. Александр вышел на поле в более полусотни матчей за национальную сборную Украины.