Реал хочет приобрести одного из лидеров Аякса

Новости спорта: Покупать игроков Аякса этим летом модно среди грандов.

Мадридский "Реал" рассматривает возможность трансфера креативного полузащитника "Аякса" Донни ван Де Беека.

По информации De Telegraaf, "Реал" следит за 22-летним футболистом, который может стать вариантом для "сливочных", в случае если они не смогут подписать Поля Погба.

Сообщается, что переход Ван де Беека обойдется "Реалу" в 50-60 миллионов евро, тогда как трансфер Погба может стоить 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне ван Де Беек сыграл за "Аякс" 57 матчей и забил 7 голов, в том числе он отличился 4 голами в 18 матчах Лиги Чемпионов, дойдя вместе с "Аяксом" до полуфинала прошлого розыгрыша ЛЧ.