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Подробности контракта Родригеша с Динамо

Подробности контракта Родригеша с Динамо
14:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевский клуб объявит о трансфере в пятницу, 2-го августа.

24-летний вингер японского клуба «Джубило Ивата» и сборной Люксембурга по футболу Жерсон Родригеш подпишет пятилетний контракт с киевским «Динамо», сообщает печатная версия издания Tageblatt.

В пятницу, 2-го августа, футболист пройдет вторую часть медосмотра, после чего заключит соглашение с киевским клубом. Родригеш будет сразу включен в заявку «Динамо», чтобы иметь возможность принять участие в первом поединка 3-го квалификационного раунда лиги чемпионов против «Брюгге» 6-го августа.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Родригеша около €2 миллионов. Официально о трансфере объявят в пятницу, 2-го августа.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жерсон Родригеш.
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