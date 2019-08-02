Подробности контракта Родригеша с Динамо

Новости спорта: Киевский клуб объявит о трансфере в пятницу, 2-го августа.

24-летний вингер японского клуба «Джубило Ивата» и сборной Люксембурга по футболу Жерсон Родригеш подпишет пятилетний контракт с киевским «Динамо», сообщает печатная версия издания Tageblatt.

В пятницу, 2-го августа, футболист пройдет вторую часть медосмотра, после чего заключит соглашение с киевским клубом. Родригеш будет сразу включен в заявку «Динамо», чтобы иметь возможность принять участие в первом поединка 3-го квалификационного раунда лиги чемпионов против «Брюгге» 6-го августа.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Родригеша около €2 миллионов. Официально о трансфере объявят в пятницу, 2-го августа.