Мбаппе рассказал о своем будущем в ПСЖ

Новости спорта: Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе опроверг слухи о желании покинуть клуб.

Нападающий Киллиан Мбаппе заявил о том, что не намерен покидать ПСЖ, и призвал Неймара также остаться в парижском клубе.

"Я хочу, чтобы Неймар остался с нами, не хочу, чтобы он уходил. Я ему сказал уже об этом. Между нами все хорошо".

"У меня нет желания уходить. Мои слова на церемонии награждения были двусмысленными. Только тренер, президент и я знали, о чем я говорю. Было неподходящее время для этого, приношу свои извинения. Мне казалось, что это было в интересах клуба", – приводит слова Мбаппе портал Get French Football News.