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Полузащитник Барселоны Малком перешел в Зенит

Полузащитник Барселоны Малком перешел в Зенит
16:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Зенит

Новости спорта: "Зенит" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Малкома.

Соглашение сине-бело-голубых с 22-летним бразильским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.

"Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом"!" — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником "Коринтианса". В "Барселону" бразилец перешёл из "Бордо" летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.

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ФК Зенит, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Малком.
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