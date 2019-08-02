СМИ: Манчестер Юнайтед купил Магуайра за рекордную сумму

Новости спорта: Гарри Магуайр перейдет на Олд Траффорд в статусе самого дорогого защитника в мире.

Манчестер Юнайтед сегодня утром завершил подписание защитника Лестера и сборной Англии Гарри Магуайра, сообщает The Telegraph.

"Красные дьяволы" заплатят за Магуайра 85 млн фунтов, что сделает его самым дорогим защитником в мире. На данный момент рекорд принадлежит новичку Ювентуса Маттейсу Де Лигту, который обошелся "старой синьоре" в 85,5 млн евро.

26-летний Магуайр остался вне состава Лестера, который готовится к товарищескому матчу с Аталантой сегодня вечером. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Два года назад Лестер купил Магуайра у вылетевшего Халл Сити за 13,7 млн евро.