Скачать
Пятница, 02.08.2019
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко за месяц до боя
Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко за месяц до боя
Гран-при Венгрии-2019: результаты второй практики
Гран-при Венгрии-2019: результаты второй практики
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса

СМИ: Манчестер Юнайтед купил Магуайра за рекордную сумму

СМИ: Манчестер Юнайтед купил Магуайра за рекордную сумму
18:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Гарри Магуайр перейдет на Олд Траффорд в статусе самого дорогого защитника в мире.

Манчестер Юнайтед сегодня утром завершил подписание защитника Лестера и сборной Англии Гарри Магуайра, сообщает The Telegraph.

"Красные дьяволы" заплатят за Магуайра 85 млн фунтов, что сделает его самым дорогим защитником в мире. На данный момент рекорд принадлежит новичку Ювентуса Маттейсу Де Лигту, который обошелся "старой синьоре" в 85,5 млн евро.

26-летний Магуайр остался вне состава Лестера, который готовится к товарищескому матчу с Аталантой сегодня вечером. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Два года назад Лестер купил Магуайра у вылетевшего Халл Сити за 13,7 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Гарри Магуайр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер удивил своей защитой в углу ринга (Видео)
02 Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
03 Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп
04 Лига Европы: результаты матчей 1 августа
05 Стали известны все пары третьего этапа квалификации Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь