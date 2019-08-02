Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса

Новости спорта: Жерсон Родригес заключил пятилетний контракт с киевским Динамо.

"Динамо" подписало нападающего японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевляне заключили с форвардом пятилетний контракт.

"Я счастлив здесь, в "Динамо", надеюсь, что это будет прекрасный сезон. Сделаю все от себя возможное для команды. Буду пытаться забивать много голов", – сказал Родригес.

Динамо" намерено заявить Родригеса на ближайшие матчи квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

В составе "Джубило Ивата" в нынешнем сезоне 24-летний Жерсон Родригес сыграл 18 матчей, забив 7 мячей. Также в активе нападающего 18 поединков за сборную Люксембурга и 2 гола.

Форвард сборной Люксембурга стал уже третьим новичком "Динамо" после полузащитников Абдула Кадири и Александра Караваева.

Напомним, "Динамо" на выезде победило "Карпаты" 2:0 в первом туре Премьер-лиги.